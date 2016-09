Desporto (JF Diário)

18 Set 2016, 19:14h

Sp. Covilhã sai do último lugar, mas é pouco... Cumprida a totalidade da sétima jornada da II Liga, verifica-se que o Sp. Covilhã sai do último lugar, mas continua a ser uma das duas únicas equipas que ainda não venceram. O empate caseiro com o União da Madeira (1-1) serviu apenas para os serranos subirem para a penúltima posição. A formação de Filipe Gouveia tem então dois pontos, contra apenas um do último, o Olhanense. São dois clubes que começam a afundar-se na zona de descida, pois a primeira equipa acima da "linha de água" é o Famalicão com oito pontos! É verdade que o Sp. Covilhã tem menos um jogo, mas se continuar sem vencer, dificilmente deixará a cauda da tabela classificativa. Frente aos madeirenses, este sábado, Ponde colocou os "leões da serra" na frente, mas na segunda parte os insulares igualaram. O próximo encontro do Covilhã é já quarta-feira, na visita ao FC Porto B (transmissão no Porto Canal às 17 horas). Por: Filipe Sanches

