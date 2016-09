16 Set 2016, 16:16h



Ensinar a caridade para uma democracia plena

É CADA vez mais evidente que a sociedade portuguesa necessita de retomar uma contínua infusão de caridade. Muitos dos problemas com que Portugal se defronta devem-se à falta de caridade. Esta é, em si mesma, um dos ingredientes base da humanidade, e sem ela não há verdadeiro progresso.

A caridade não deve ser entendida no sentido estrito de assistencialismo, mas num sentido muito mais lato. O bem-estar do ser humano é muito mais do que o conforto material. Prosseguir o bem comum é o propósito do governante em democracia. Prosseguir o bem comum é o propósito dos que promovem o associativismo. Prosseguir o bem comum é o propósito dos voluntários em qualquer organização. Prosseguir o bem comum é o propósito de todo o homem, ou mulher, que usa parte do seu tempo de vida para a caridade.

A caridade não é unidirecional, é tanto da responsabilidade do que dirige como dos que são dirigidos, e que devem colaborar em conjunto para um fim comum. Um país, uma cidade, uma aldeia, uma família só pode viver de forma sã, em comunidade, se praticar a caridade. É comum queixarmo-nos da justiça, ou falta dela, mas pouco nos preocupamos com a caridade. Esta implica o altruísmo, a generosidade, e a doação.

A falta de caridade conduz também à dependência. E essa tem sido muito evidente nas últimas décadas, e a todos os níveis. O associativismo é um deles. Os Bombeiros Voluntários dependem da caridade, tanto no plano material como humano. Mas o número de jovens que estão dispostos a inscrever-se nesta atividade tem vindo a diminuir. A sociedade parece valorizar mais o individualismo e a exibição do conforto pessoal, em detrimento da honra em ajudar os outros. E, em termos materiais, as quotizações e peditórios dos bombeiros não cobrem as necessidades, criando mais uma dependência do estado. Deixam de ser voluntários para ser municipais, mesmo que o nome continue o antigo.

Há 20, 30 anos, centenas de associações culturais, desportivas, e recreativas promoviam eventos de todo o tipo. Homens e mulheres de todas as idades quotizavam-se, organizavam-se em direções associativas e dinamizavam atividades, trabalhando voluntariamente em grupo. Hoje, muitas dessas associações estão a desaparecer, ou em grave crise, e na grande maioria delas encontrar novos órgãos sociais é quase impossível. Em lugar destas organizações populares, oriundas da sociedade civil, espera-se que sejam as Juntas de Freguesia, as Câmaras Municipais, ou os departamentos do estado a tudo organizar e promover. Estes organismos, em lugar de terem um papel de incentivo e promoção, supletivo, passam a ser os responsáveis únicos a quem os cidadãos exigem a criação dessas atividades. Ainda assim, e felizmente, ainda há bons exemplos de associações populares que mantêm estas atividades.

Esta falta de caridade estende-se às organizações políticas do estado. O individualismo leva a que, cada vez mais, muitos se afastem de concorrer a cargos públicos. Muito também por culpa nossa, que facilmente criticamos, mas dificilmente reconhecemos o que de bom é feito. A caridade é também o reconhecer o valor de alguém que, deixando a sua atividade profissional do dia-a-dia, se oferece para cuidar do bem comum num cargo público durante um certo tempo. Mas é também prova de caridade que os cidadãos façam uma avaliação consequente do trabalho desenvolvido e, se necessário, afastem os que procuram o benefício pessoal em detrimento do bem comum. Acima de tudo, é importante identificar e afastar os que buscam o poder apenas pelo desejo de exercer o poder. A abstenção, seja no voto ou na falta de participação cívica, é um sinal que cada um de nós dá de falta de caridade.

A educação para a cidadania não deve ser apenas para os jovens, deve ser assumida como aprendizagem contínua por todos os cidadãos ao longo de toda a sua vida. Ainda assim, e como todas as mudanças culturais, é essencial que seja refletida pelos jovens no seio da escola e da família. Quando os valores transmitidos são apenas os do sucesso material do indivíduo, como aconteceu nos últimos 20 anos, em particular após a queda do muro de Berlim, então é difícil que os jovens valorizem a sua participação na comunidade, em todas as suas dimensões. Além de valorizar a disponibilidade para oferecer o seu tempo, e trabalho, é importante encorajar os jovens a assumir a liberdade de tomar um partido, uma posição, e assumir a diferença. A valorização da participação dos jovens nas organizações da sua comunidade é importante para promover o desenvolvimento dessas comunidades e do país. A sua participação nos vários domínios da intervenção social e comunitária é fundamental. Tudo isto se constrói com tempo, grão a grão, mas deve começar a ser construído o quanto antes. E também na casa de cada um de nós.

José Páscoa