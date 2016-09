16 Set 2016, 16:15h

Candidatos participativos As eleições primárias são, como o seu nome indica, primeiras em relação a um outro tipo de eleições: elas são eleições destinadas a escolher, de entre os vários candidatos possíveis de um partido a uma eleição nacional, regional ou local, os seus candidatos efetivos. O exemplo mais conhecido é, certamente, o das eleições presidenciais dos Estados Unidos da América – cujas primárias terminaram, há pouco, com a nomeação de Hillary Clinton e Donald Trump como candidatos, respetivamente, dos Partidos Democrático e Republicano. Entre nós, a primeira experiência nesta área terá sido a do Partido Livre que, em abril de 2014, escolheu através de eleições primárias os seus candidatos às europeias desse ano. Mais tarde, em 28 de setembro de 2014, tivemos a eleição de António Costa como candidato a secretário-geral do Partido Socialista e eventual candidato a primeiro-ministro. O Partido Livre voltou a repetir a experiência das eleições primárias na escolha dos seus candidatos a deputados da Assembleia da República, nas legislativas de outubro de 2015, e a deputados regionais da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, nas eleições a ter lugar em outubro de 2016. Acrescente-se, ainda, que em todas estas eleições primárias podiam ser votantes não apenas os militantes do Partido Livre e do PS, mas os cidadãos em geral, mediante certas condições mínimas. Aparentemente, esta ideia de participação dos cidadãos na escolha dos candidatos a candidatos parece estar reservada à esquerda – e apenas a uma certa esquerda. No entanto, mesmo à esquerda, e tanto quanto sabemos, a ideia das eleições primárias ainda não se alargou às autarquias. Algo que não deixa de nos admirar, tendo em conta que – e a avaliar pela multiplicação dos “orçamentos participativos” nas diversas autarquias - a ideia de participação parece ser cara a muitos dos nossos autarcas. Se assim é, não terá sentido irmos um pouco mais longe nesta ideia de participação e avançarmos, agora, para os candidatos autárquicos “participativos”, resultantes de eleições primárias abertas a todos os cidadãos? Tudo indica que sim. A não ser, claro, que a ideia de participação que tem vindo a ser propalada pelos diversos responsáveis autárquicos não seja mais do que uma variante do conhecido dito de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Se queremos que tudo fique como está, é preciso que tudo mude”. Como quem diz: participem, participem, que no final quem decide sou eu… (o presidente, a comissão concelhia, o chefe local). Paulo Serra