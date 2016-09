Sociedade (JF Diário)

Acidente com veículo provoca um morto em Oleiros Um homem morreu hoje num acidente que envolveu uma viatura, em Oleiros, distrito de Castelo Branco, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco. Segundo a mesma fonte, "o alerta foi dado às 11:06 e envolveu uma viatura", sendo que o acidente ocorreu no lugar de Barroca da Sobreira, no concelho de Oleiros. Do acidente resultou a morte de um homem com cerca de 60 anos. Ao local compareceram os bombeiros de Oleiros, a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Castelo Branco. Tempo de leitura: 1 m Votar: 1

