16 Set 2016, 16:04h

Câmara da Covilhã requalifica Central de Camionagem O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, anunciou hoje que a Central de Camionagem da cidade vai ser requalificada, num investimento de cerca de 90 mil euros. De acordo com o autarca, o concurso público vai ser lançado em breve, de modo a que a obra avance "o mais rapidamente possível" e possa ser contemplada com a majoração prevista no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) para projetos que, até final do ano, tenham executado parte significativa dos trabalhos previstos. No final da reunião de executivo realizada hoje e durante a qual foi aprovada a abertura do concurso público para esta empreitada, Vítor Pereira adiantou que o projeto prevê a requalificação do edifício, bem como o melhoramento dos acessos e do espaço envolvente. "É uma intervenção que visa tornar a Central de Camionagem mais cómoda, mais segura, mais limpa e acessível para todos", especificou. Segundo acrescentou, numa segunda fase, o projeto será complementado com a criação de uma ciclovia e de uma via pedonal que permita a ligação entre a referida central e a Estação de Caminho-de-Ferro.