16 Set 2016, 16:03h

Universidade da Beira Interior premeia integração responsável dos caloiros A Universidade da Beira Interior (UBI) anunciou hoje que vai premiar os núcleos de estudantes que promovam as melhores ações de integração responsável dos novos alunos, com base no convívio, diversão e descoberta da instituição e da cidade. Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, esta instituição de ensino superior sediada na Covilhã, explica que será lançado um concurso para que sejam realizadas atividades que tenham "um elevado grau de inclusão de alunos recém-chegados, envolvendo um mínimo de 50% dos caloiros de cada curso”. "Organizada com o apoio da Associação Académica, a iniciativa designa-se de ‘Integro’ e tem como objetivos estimular a criatividade dos núcleos de estudantes para que na receção aos novos colegas promovam a vivência plena do ensino superior enquanto espaço inclusivo, de liberdade, conhecimento e relacionamento saudável", refere a nota de imprensa. Segundo a informação, as atividades serão "avaliadas pelo grau de responsabilidade social e solidariedade, além do nível de participação dos proponentes na concretização do projeto", sendo que os estuantes devem publicar no Youtube um vídeo, no máximo de 180 segundos, com a síntese do que foi feito e que será depois avaliado pelo júri. O núcleo que conquiste o primeiro lugar ganha 750 euros, o segundo 500 euros e o terceiro 250 euros. A UBI adianta que os vencedores serão anunciados no dia 07 de outubro.