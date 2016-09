14 Set 2016, 15:36h

O que pode ver esta semana na região O JF recomenda: Capitão Fausto atua ao Cine Teatro Avenida na sexta-feira, dia 16, às 21h30. A banda entrou este ano para o primeiro lugar do top português de vendas com o seu terceiro álbum, “Capitão Fausto Têm os Dias Contados”. Os bilhetes para este concerto custam oito euros. Os Capitão Fausto regressam em dezembro para atuarem com Linda Martini, no Cine Teatro Avenida. O custo de bilhete para os dois concertos é de 12 euros. TEATRO Concerto com o Coral Stella Vitae de Lisboa, no dia Mundial da Música, a 1 de Oububro, às 18 horas, no Auditório do Centro Cultural Raiano, em IDANHA-A-NOVA. Para celebrar o Dia Mundial da Música, Confraria do Soventre de S. Miguel de Acha em colaboração com a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e Junta de Freguesia de S. Miguel de Acha. O concerto contará também com a participação do Grupo de Cantares da ADEPAC de S. Miguel de Acha. MÚSICA NA quarta-feira, dia 21 de setembro, atua no Cine Teatro Avenida, em CASTELO BRANCO, os TGB. Os bilhetes custam cinco euros. A IV edição do Festival Rock Remember CASTELO BRANCO realiza-se este ano no dia 24 de setembro, pelas 21 horas no Pavilhão da Associação do Valongo. A entrada é gratuita. Na edição deste ano participam algumas das bandas mais emblemáticas do concelho que animaram várias gerações, entre as quais Ponto Final, Vértice, Feet, Feedback, entre tantos outros EXPOSIÇÕES A Sala da Nora, no Cine-Teatro Avenida de CASTELO BRANCO, recebe a exposição “Os despojos do Dia”, de Rui Dias Monteiro. Este é um trabalho que reúne fotografia e poesia, realizado na Ilha de São Vicente em Cabo Verde. A exposição estará patente, de terça-feira a domingo, das 14 às 19 horas até ao próximo dia 25 de setembro. A entrada é gratuita. “Derme” de Luís Fernandes, um conjunto de obras de pintura, gravura e escultura realizadas entre 2007-2016, é a exposição que pode ser vista até 20 de novembro, no antigo edifício dos CTT, em CASTELO BRANCO. Está patente até final do mês, no Museu Judaico de BELMONTE, a exposição de pintura “Energia em Colorido” (Energy In Colored) de Sara de Neyman. A mostra insere-se num conjunto de iniciativas que pretendem desenvolver-se no Museu Judaico valorizando e divulgando temas, artistas e celebrações judaicas ou de cariz judaico. A galeria de exposições Tinturaria, no Rossio do Rato, Covilhã, acolhe a exposição de pintura “Caretas” de Nuno Mesquita, até 2 de outubro. Até 30 de outubro, pode ver-se no Museu de Arte Sacra, na Covilhã, a exposição “Pedaços de uma Outra Arte”, em azulejo alicatado, da autoria do fundanense José Freire. O Centro Ciência Viva da Floresta de PROENÇA-A-NOVA recebe até 30 de outubro “Insetos em Ordem”, uma exposição científica para todos os públicos sobre a biodiversidade de insetos comuns de fauna ibérica e europeia que inclui exemplares de uma coleção biológica pertencentes a mais de 50 espécies de insetos, referentes a 14 ordens. INICIATIVAS Uma homenagem a Jaime Lopes Dias tem lugar na sexta-feira, dia 16 de setembro, às 17 horas, na Livraria Universo, na Av. Nuno Álvares, em CASTELO BRANCO. A Alma Azul convidou alguns leitores qualificados a emprestarem a sua voz a um conto ou uma lenda que Jaime Lopes Dias recolheu e publicou na sua Etnografia da Beira. Oito cientistas vão subir ao palco dia 17 do auditório municipal de PROENÇA-A-NOVA e cada um tem apenas cinco minutos para apresentar os 20 slides da sua comunicação. O problema é que o slide avança automaticamente ao fim de 15 segundos, criando algumas peripécias em palco. A Associação Pinhal Total volta a organizar a habitual Concentração de Motorizadas no próximo dia 18 de setembro. Nesta 9ª edição, a concentração será pelas 9 horas no Jardim Municipal de OLEIROS. Na edição passada reuniram-se cerca de 150 relíquias de várias marcas, modelos e anos que proporcionam sempre um desfile digno de assistência. A Câmara Municipal de CASTELO BRANCO apresenta, no dia 19 de setembro, pelas 18 e 30, no Salão Nobre da Autarquia o mais recente livro de António Salvado “Um Adeus solidário de ternura seguido de Com as mesmas palavras”.