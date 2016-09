14 Set 2016, 15:33h

PSD da Covilhã abre período eleitoral e admite coligação com CDS PSD começa a sua campanha eleitoral destacando promessas que o atual executivo não cumpriu, uma situação que os sociais-democratas não estão dispostos a deixar que os covilhanenses esqueçam. Coligação é uma possibilidade em cima da mesa, refere Marco Batista. Da redução do preço da água, à concretização da nova barragem, passando pela captação de novas empresas, pela criação de novos postos de trabalho, bem como pela rentabilização do potencial turístico ou dos apoios a várias entidades; no total são 18 as promessas que, segundo o PSD, foram feitas pelo atual executivo municipal, mas que nunca foram cumpridas. Uma situação que os sociais-democratas não estão dispostos a deixar que os covilhanenses esqueçam, tendo para isso lançado uma campanha em que apresenta as ditas promessas em cartazes e outdoors que, na última semana, foram distribuídos pela cidade e freguesias de todo o concelho. “Não deixaremos que o canto da sereia socialista iluda as expectativas dos covilhanenses”, referiu o presidente da concelhia do PSD, Marco Batista, ao apresentar esta iniciativa. Mais pormenores na edição semanal. Por: Catarina Canotilho