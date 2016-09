14 Set 2016, 15:29h

Ensino Superior cativa 1.845 novos alunos UBI é a instituição de ensino superior com mais alunos colocados em todo o Interior. 1.845 caloiros escolheram a Beira Interior e ainda há 963 vagas. Politécnicos perderam quase 50 alunos. A UNIVERSIDADE da Beira Interior (UBI) conseguiu preencher 90 por cento das vagas (1114 alunos colocados) da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, confirmando-se como o estabelecimento de ensino superior da faixa interior (quatro universidades e sete politécnicos) que mais alunos foi capaz de atrair nesta primeira etapa do ingresso. Foram colocados 1845 alunos nas três instituições de ensino superior da Beira Interior, mas a universidade e politécnicos têm capacidade para muitos mais e para a segunda fase do concurso há, pelo menos, mais 963 vagas para preencher. Vagas preenchidas Das 1240 vagas na UBI para a primeira fase, foram preenchidas 1114. “Os resultados são muito positivos e vêm na sequência dos do ano passado, que também já foram muito positivos”, disse ao JF o reitor António Fidalgo, sublinhando que a UBI é a universidade do Interior com melhor taxa de ocupação. “Apesar de não ser a que tem mais vagas, é a que tem mais alunos colocados, o que nos deixa muito satisfeitos”. Toda a informação na edição semanal. Por: Lúcia Reis