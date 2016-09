Sociedade (JF Diário)

14 Set 2016, 15:27h

Teleférico: o regresso a um velho sonho Dos meios mecânicos aos Itinerários Complementares, passando pelos túneis até à simples criação de mais bolsas de estacionamentos são várias as sugestões para melhorar o acesso à montanha. Meios mecânicos para chegar ao cume da Serra da Estrela, como sejam os teleféricos ou as telecabines. A reivindicação é antiga, mas é também aquela que a maioria continua a defender como sendo a melhor forma de resolver o eterno problema da acessibilidade ao cume da montanha, principalmente em dias de neve. No debate que a Assembleia-Geral da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela promoveu sexta-feira, a reivindicação/proposta voltou a ouvir-se a várias vozes, com autarcas, empresários e outros a lembrarem algumas das mais-valias que esta solução representa quer em termos de acessibilidades, quer ambientais, quer até de atractibilidade turística. “É a solução que melhor resposta pode dar e é também a que reúne mais vontades”, começou por sublinhar o presidente da Câmara Municipal de Seia, Filipe Camelo. Toda a reportagem na edição semanal. Por: Catarina Canotilho

Tempo de leitura: 1 m Votar: 1

2

3

4

5 Obrigado pelo voto Resultado: 0 Votos 0 Votos Diga o que pensa sobre esta notícia. O seu comentário será publicado online após aprovação da redacção. Gostei Concordo Sem Opiniao ... Muito Pouco Nao Gostei Indiferente Sem Opiniao ... Plenamente Parcialmente Discordo Indiferente Comentários Nome Email Código de Verificação Insira os algarismos da figura