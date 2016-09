13 Set 2016, 17:00h

Onde está a ler o Jornal do Fundão? O Jornal do Fundão lança um desafio aos seus leitores. Mostre-nos onde está a ler o nosso jornal e envie a sua fotografia para: jornaldofundao.fotografias@gmail.com As melhores fotografias vão ser partilhadas no nosso facebook e nas edições escritas do JF.