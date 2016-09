13 Set 2016, 15:39h

Guarda investe 725 mil euros em livros, material informático e obras em escolas A Câmara Municipal da Guarda anunciou hoje que este ano letivo investiu cerca de 725 mil euros em obras em escolas, material informático e na oferta de manuais escolares aos alunos do 1º ciclo do ensino básico. "Neste ano letivo, todos os alunos que frequentam o 1º ciclo do ensino básico público no concelho da Guarda recebem gratuitamente os livros escolares", diz a autarquia presidida por Álvaro Amaro. A autarquia da Guarda refere em nota hoje enviada à agência Lusa que, "sensível às dificuldades que as famílias vivem e aos encargos escolares que são obrigados a suportar", pretende, com esta medida, "de grande alcance social, contribuir para atenuar o peso desta despesa escolar no orçamento familiar". A medida representa um investimento na ordem dos 40 mil euros e contempla 966 alunos do 2º, 3º e 4º anos de escolaridade, que frequentam os dois agrupamentos do concelho, a quem o município oferece os manuais escolares. "Recebem também auxílio económico para material escolar 423 alunos dos 1º,2º, 3º e 4º anos integrados nos escalões A e B da ação social escolar", indica a fonte, sendo que, no total, são apoiados pela autarquia 1052 alunos. Para acederem a este benefício, os encarregados de educação levantaram nos Serviços de Educação do município um vale personalizado que puderam trocar pelos manuais escolares nas livrarias da cidade. Os alunos com grandes necessidades educativas especiais também receberam materiais adequados às suas necessidades de valor equivalente, refere a autarquia da Guarda. Este ano letivo, a Câmara Municipal da Guarda também realizou obras em vários estabelecimentos de ensino do concelho (Escolas básicas de Santa Zita, Alfarazes, Lameirinhas e Adães Bermudes e os jardins-de-infância de São Miguel, Lameirinhas e Bairro da Luz) que representam um investimento superior a 622 mil euros e que visam intervenções de "grande envergadura" e a modernização do parque informático escolar através da instalação de diversos materiais informáticos.