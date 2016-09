Polícia (JF Diário)

13 Set 2016, 15:35h

Homem desaparecido na Guarda desde domingo foi hoje encontrado Alberto de Sousa Nunes, de 66 anos que estava dado como desaparecido na aldeia de Menoita, no concelho da Guarda, desde domingo, foi encontrado hoje com vida e apresentava sinais de hipotermia, disse à agência Lusa fonte da GNR. Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda adiantou que o homem foi encontrado por um pastor, cerca das 10:10, “caído junto ao cemitério” de Menoita. Após o alerta, uma patrulha da GNR “deslocou-se de imediato ao local e solicitou o transporte do idoso” para o Hospital Sousa Martins, naquela cidade. “Como [o homem] passou a noite ao relento e choveu durante a noite, estava bastante molhado e apresentava sinais de hipotermia”, disse a GNR. O alerta para o desaparecimento do homem foi dado no domingo ao final da noite pela instituição de apoio a idosos que o acolhia, na aldeia de Menoita, Guarda. Estiveram envolvidos nas operações de busca que começaram no domingo e hoje terminaram vários elementos da GNR com binómios de busca e salvamento. Tempo de leitura: 1 m Votar: 1

