13 Set 2016, 15:32h

Projeto do Centro Hospitalar Cova da Beira conquista financiamento O Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB) anunciou que conseguiu financiamento do Portugal 2020 para o projeto MedOn, que visa o desenvolvimento de uma solução informática integrada para a implementação de sistemas de Reconciliação Terapêutica. "A candidatura financiada foi desenvolvida em copromoção, pelo CHCB e pela Glintt (empresa de software para logística hospitalar) e permitirá agilizar os processos de atualização da prescrição medicamentosa e deteção de erros", refere o centro hospitalar em nota de imprensa. De acordo com a informação, o projeto também prevê a integração de "alertas de identificação de medicamentos potencialmente inapropriados para populações especiais, nomeadamente os doentes idosos, segundo critérios definidos cientificamente". "A criação desta ferramenta contribuirá de uma forma global para aumentar os níveis de segurança na utilização dos medicamentos e para promover a comunicação entre profissionais de saúde", acrescenta. O CHCB lembra ainda que "a Reconciliação Terapêutica é atualmente reconhecida como ferramenta fundamental para reduzir os erros de medição no domicílio e na transição entre níveis de cuidados", consistindo na atualização constante da lista de medicamentos do doente, por comparação com a sua terapêutica crónica/anterior. O CHCB integra os hospitais da Covilhã e Fundão, no distrito de Castelo Branco.