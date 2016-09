13 Set 2016, 12:23h

AMCB participa numa das maiores feiras de Agropecuária da Península Ibérica A Associação de Municípios da Cova da Beira foi uma das entidades presentes em Salamanca numa das maiores feiras de Agropecuária da Península Ibérica denominada de SALAMAQ. Com um espaço novo e mais impactante, a AMCB fez parte dos 481 expositores presentes neste certame que decorreu entre os dias 7 e 11 de setembro, no recinto de feiras em Salamanca. De salientar que foi uma das 2 instituições Nacionais presentes, de paredes meias com o Ministério da Agricultura. ‘’A presença em feiras setoriais é muito importante pois desta forma conseguimos ter maior destaque e atenção por parte dos visitantes, conseguindo desta forma uma aproximação direta com os potenciais visitantes/ Investidores com interesse na nossa Região", refere José Manuel Biscaia, Presidente do Conselho Diretivo da AMCB. "Pretendemos desta forma fortalecer os laços transfronteiriços, que se têm mantido desde alguns anos a esta data, com os inúmeros projetos que temos executado, e da mesma forma promover o nosso Território enquanto um espaço único no panorama do Turismo, da Economia e da sustentabilidade", salientou ainda o Presidente. O presidente da instituição provincial de Salamanca Javier Iglesias recordou os projectos "importantes" desenvolvidos há muitos anos e em conjunto, como um exemplo, citando aqueles que concorrem ao Programa Operacional cooperação transfronteiriça Espanha Portugal ( POCTEP ) . Com eles, criou-se valor com os recursos transfronteiriços e afirmou que , no futuro, na sequência da sua aprovação iminente, permitirá que novas infra-estruturas sejam construidas e desenvolver iniciativas no ambiente , turismo e assuntos de emprego. Javier Iglesias também se referiu à Ecoraya feira, que será realizada em dezembro nos dias 10 e 11, em Salamanca e que prevê a participação de mais de 100 expositores de Salamanca e Portugal. Fotografia: Facebook AMCB