13 Set 2016, 12:03h



Capitão Fausto ao vivo no Cine-Teatro Avenida

Cinema, música e uma exposição são as três grandes áreas culturais de destaque em Castelo Branco entre os dias 15 e 21 de Setembro. De realçar o concerto dos Capitão Fausto, já no próximo dia 16 de Setembro, pelas 21.30 horas no Cine-Teatro Avenida. A entrada custa 8 euros.

Para colocar igualmente na agenda, estará o regresso dos Capitão Fausto a Castelo Branco (dia 02 de Dezembro) para um concerto em conjunto com Linda Martini, sendo o preço dos ingressos de 12 euros.

No dia 21 de Setembro, pelas 21.30 horas, o Cine-Teatro Avenida recebe a troupe TGB (Tuba, Guitarra e Bateria), com Sérgio Carolino na Tuba a ser este ano o artista residente deste trio, composto também por Mário Delgado e Alexandre Frazão. O preço dos ingressos é de 5 euros, mas há igualmente descontos disponíveis.

Passando para a Sétima Arte, no dia 19 de Setembro, o Cine-Teatro Avenida oferece-nos duas sessões, às 18.30 e às 21.30 com o filme “Regresso a Ática” e, no dia seguinte, terça-feira dia 20 de Setembro, uma sessão única às 21.30 horas com o filme “Terra Estrangeira”. No dia 15 de Setembro, e também às 21.30 horas e no mesmo local, poderá ser visto o filme “O Primeiro dia”. O preço dos ingressos para todos filmes é de 4 euros.

Termina-se com o destaque da Exposição “Derme- Luís Fernandes: Pintura, Gravura e Escultura 2007-2016, cuja inauguração irá ocorrer no sábado, dia 17 de Setembro pelas 17.00 horas no antigo edifício dos CTT. A exposição estará patente até ao próximo dia 20 de Novembro e a entrada é gratuita.