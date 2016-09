Universidade da Beira Interior disponibiliza cem bicicletas elétricas aos alunos

Sociedade (JF Diário)

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai disponibilizar à comunidade académica cem bicicletas elétricas para promover a mobilidade urbana sustentável e contribuir para um ambiente mais limpo no âmbito do programa 'U-Bike', anunciou a instituição sediada na Covilhã. Em comunicado, a UBI explica que é uma das 15 instituições de ensino superior que viram aprovadas as respetivas candidaturas ao programa "U-Bike", que é financiado pelo POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. "A aprovação da operação UBI permite o financiamento para aquisição inicial de cem bicicletas elétricas e construção de docas junto aos polos da universidade, com capacidade para o carregamento de grande parte das bicicletas", refere a nota de imprensa. De acordo com a informação, serão também instalados postos de estacionamento em todas as faculdades. A UBI destaca ainda que a implementação deste projeto na Covilhã tem "uma relevância acrescida pela orografia e expansão fragmentada da cidade". O projeto, que entra em execução este mês e se prolonga até setembro de 2018, pretende "alterar comportamentos relativos às opções de mobilidade na comunidade académica, através da promoção de uma mobilidade ciclável". "Ao mesmo tempo, pretende-se contribuir para a adoção de hábitos de mobilidade sustentáveis, em detrimento do uso do transporte individual motorizado", acrescenta a UBI. A nível nacional, serão adquiridas 3.234 bicicletas, 2.096 elétricas e 1.138 convencionais, com o objetivo de, até ao ano de 2018, serem percorridos mais de 2.412.141 quilómetros e economizadas 166,34 toneladas equivalentes de petróleo.

