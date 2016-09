12 Set 2016, 15:00h

Bombeiros da Covilhã promovem formação em Suporte Básico de Vida Pediátrico A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã vai acolher no dia 9 de outubro uma para formação de Suporte Básico de vida (SBV) Pediátrico, cujas inscrições podem ser realizadas até ao fim deste mês. A formação será ministrada no âmbito do Centro de Formação dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, pioneiro no distrito de Castelo Branco, e que se encontra certificado e acreditado pelo INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica, conforme sublinha a nota de imprensa dos Bombeiros da Covilhã. Segundo a nota, esta formação destina-se a familiares e profissionais que convivam e trabalhem com crianças até aos oito anos. "Este curso ensina a atuar no caso da criança ou bebé deixar de respirar. É comum que o bebé ou a criança se engasguem durante o seu processo de crescimento, cabe aos cuidadores que saibam resolver a situação e evitar o pior desfecho", alerta a nota de apresentação. De acordo com a ficha técnica, esta formação terá a duração de quatro horas (entre as 9:00 e as 13:00) e o valor de inscrição é de 30 euros.