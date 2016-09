12 Set 2016, 14:59h

Chuva forte na terça-feira, mas fim de semana já com temperaturas de verão Chuva forte num curto período temporal e descida das temperaturas vão marcar o dia de amanhã em todo o território continental, mas o tempo de verão deverá regressar no fim de semana, prevê o instituto de meteorologia. Segundo adiantou à Lusa Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o cenário esperado para terça-feira em todo o continente é o de "uma situação de chuva forte", com a passagem de uma superfície frontal de forma "relativamente rápida". “Mas passa relativamente rápido, será chuva muito intensa num curto espaço de tempo”, explicou Ângela Lourenço, acrescentando que Portugal continental estará sob ‘aviso amarelo’ durante o dia de amanhã. A meteorologista frisou que as regiões do Norte e Centro são aquelas onde a precipitação será “mais significativa”, mas não excluiu que no Sul possa haver “pontualmente valores elevados de precipitação”. No entanto, até à hora do almoço tudo estará normalizado. “[A precipitação]Começa por volta da meia noite de amanhã [terça-feira], no litoral Norte e Centro. Depois, evolui do litoral para o interior e, por volta da hora do almoço, terá passado em todo o território. Da parte da tarde, já há boas abertas”, precisou. Ângela Lourenço adiantou ainda que, gradualmente, a partir de quarta e quinta-feira, haverá “uma espécie de recuperação lenta” do estado do tempo e no fim de semana as temperaturas já vão ser “típicas de verão, com 30 graus em Beja e Évora”. Os 18 distritos de Portugal continental vão estar, durante a madrugada e manhã de terça-feira, sob ‘aviso amarelo’ devido à chuva forte e trovoada previstas. Nos distritos de Lisboa, Porto, Viseu, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, o ‘aviso amarelo’ devido a “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada” tem início às 3h00 e termina às 9h00 de terça-feira. Com início às 6h00 e conclusão às 12h00 de terça-feira, está o ‘aviso amarelo’ nos distritos de Bragança, Évora, Guarda, Faro, Beja, Castelo Branco e Portalegre.