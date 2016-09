Desporto (JF Diário)

10 Set 2016, 22:06h

Benfica e Braga disputam final do Torneio de Castelo Branco O Benfica e o Sp. Braga são os finalistas do Torneio de Castelo Branco, em futsal, organizado mais uma vez pelo Boa Esperança, este fim de semana. As águias derrotaram este sábado o Boa Esperança por 2-1, enquanto os bracarenses bateram o Fundão por 3-2. O jogo do 3.º e 4.º lugares realiza-se este domingo às 16 horas, estando a final agendada para duas horas depois. Por: Filipe Sanches

