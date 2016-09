7 Set 2016, 15:46h



Reis chegaram com 40 graus mas o povo não arredou o pé

Evento cultural mereceu elogios dos presentes, mas também o lamento por não ter sido utilizado um comboio de época. Segundo a autarquia, tal implicava gastar cerca de 40 mil euros

APESAR das altas temperaturas, foram muitos os que na terça-feira fizeram questão de marcar presença na estação de caminhos-de-ferro para assistirem à recriação histórica que comemorou os 125 anos da chegada do comboio à cidade, numa viagem que contou com o rei D. Carlos e a rainha D. Amélia.

Vestidos a rigor, os monarcas fizeram-se acompanhar por inúmeros membros da realeza, representantes do clero e outras entidades e personalidades nacionais e regionais. O povo também não faltou e não poupou nos ‘vivas ao rei’. Os aplausos, que se ouviram amiúde entre os muitos que participaram na iniciativa, foram também partilhados pela assistência.

Entre os participantes e público em geral ouviram-se vários elogios e até a reivindicação para que este tipo de eventos se repita para assinalar outras datas.

“Participei com muito prazer e estou imensamente feliz. Daqui a 100 anos já cá não estarei, mas espero que estejam outros a lembrar este dia”, disse ao JF Maria Santos, que integra o Rancho do Ferro, uma das várias coletividades que participaram no evento.

Funcionária na estação, Maria Amélia também gostou de ver o espaço vestido como há 125 anos: “Foi diferente e muito bonito. Devia repetir-se”, disse.

Presentes estiveram também muitos dos que gostam de comboios, como é o caso de António Pires, elemento da Associação 6 de Setembro, que apesar de elogiar a recriação, não deixou de lamentar o facto de se ter recorrido a um comboio da atualidade e não da época. Uma vicissitude que está relacionada com o elevado montante monetário que seria necessário. Segundo o presidente da Câmara seriam precisos cerca de 40 mil euros para que se pudesse ter utilizado a locomotiva semelhante àquela que fez a viagem há 125 anos. Ainda assim, o autarca considera que o evento não ficou prejudicado, já que todas as outras vertentes foram recriadas com rigor e solenidade. De resto, Vítor Pereira destacou não só a forte participação das juntas, associações, empresas e instituições do concelho, bem como a grande adesão do público em geral: “É um momento único, ímpar e diz bem da nossa marca e da nossa pegada cultural no concelho da Covilhã”, referiu.

Eletrificação e comboios novos

Noutra vertente, Vítor Pereira lembrou que além da data histórica, a Covilhã tem ainda boas razões para comemorar em virtude do anúncio feito recentemente pelo Governo de que as obras da eletrificação da Linha da Beira Baixa no troço entre a Covilhã e a Guarda foram antecipadas e que ficarão concluídas até 2018. Até lá, o autarca espera que os comboios utilizados em toda a linha também possam ser substituídos por outros mais confortáveis e condizentes com as exigências de comodidade atuais. A reivindicação já foi apresentada ao ministro da tutela e, na terça-feira, Vítor Pereira garantiu que vai continuar a bater-se para que tal venha a ser uma realidade.

Por: Catarina Canotilho