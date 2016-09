7 Set 2016, 15:42h

Colégios fecham e despedem quase meia centena Cerca de meia centena de trabalhadores (professores e auxiliares) vão perder o emprego nos dois colégios privados do distrito que já não abrem este ano O EXTERNATO de Nossa Senhora dos Remédios, no Tortosendo e o Instituto de São Tiago (IST), em Proença-a-Nova não vão abrir as portas para o novo ano letivo. Os dois estabelecimentos de ensino encerram na sequência das mudanças decretadas pelo Ministério da Educação relativamente aos contratos de associação com os privados, lançando cerca de meia centena de trabalhadores no desemprego. O Externato do Tortosendo e o Instituto de Proença-a-Nova perderam apoios para abrirem novas turmas e a falta de alunos terá acelerado o encerramento. No caso Externato apenas estaria aprovado o funcionamento de uma turma. Uma informação que o JF não conseguiu confirmar, apesar de várias tentativas para contactar o responsável do Externato, padre José Batista Mendes. Toda a reportagem na edição semanal. Lúcia Reis e Célia Domingues