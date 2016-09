7 Set 2016, 15:36h

Preço da água vai ficar mais barato O PREÇO da água para os munícipes da Covilhã vai ficar mais barato. Ao que o JF apurou a Câmara está a levar a cabo um processo negocial com o parceiro privado no sentido de mudar algumas das cláusulas do acordo parassocial, sendo que na questão do preço cobrado aos utilizadores só faltará fixar os valores da redução. Uma informação que foi aliás confirmada, em declarações ao JF, pelo presidente da Câmara da Covilhã. Questionado sobre o processo negocial e sobre a possibilidade de uma redução nos preços, Vítor Pereira escusou-se a dizer de quanto será a redução, mas garantiu que a mesma será uma realidade dentro em breve. Mais pormenores na edição semanal. Por: Catarina Canotilho