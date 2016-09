7 Set 2016, 15:28h

EDITORIAL



Não é rentrée... É déjà vu

AINDA na impiedosa canícula deste verão que irá deixar saudades a poucos, volta a falar-se e a escrever-se sobre a famosa rentrée. Diz a lenda e a tradição que depois da silly season, regada a sol, praia e despreocupação temos direito a uma solene rentrée, não se vá dar o caso de nos esquecermos que existe um mundo para além dos areais. Os estrangeirismos dão o devido ar grave e solene ao firmamento desta coisa do regresso a um setembro que, invariavelmente, marca o fim da estação oficial dos prazeres simples da vida, porque agora é tempo de tratar de assuntos sérios: o regresso da política, o regresso às aulas, o regresso aos empregos, o regresso às fastidiosas rotinas. Vivemos disto, de ciclos, mesmo quando eles estão despojados de qualquer sentido que lhes adviria da novidade ou da rutura, como se fosse o Eteno Retorno, postulado por Nietzsche.

O velho regresso à normalidade dos dias, depois de um país supostamente colocado em stand by em julho e agosto traz-nos no bornal os inevitáveis regressos dos partidos políticos “à atividade” enquanto ainda vivemos em pleno um outro ciclo tão português que se arrasta década após década: “a época dos fogos”, que faz a sua rentrée anual pelos ecrãs das televisões que nos dão conta, em contínuo, das florestas portuguesas como pasto de chamas, de angústias de quem combate os fogos e de quem deles tem que proteger o património, das indignações avulsas que se seguem e das promessas de que agora é que é e que a lição foi plenamente apreendida. Depois, os relatos que nos dão conta dos detidos por suspeitas de fogo posto, que sempre alegam as mesmas e velhas razões para o acto. A seguir virá a chuva que diluirá as imagens do nosso património natural em cinzas, de casas destruídas, vidas ameaçadas, de bombeiros exaustos numa luta desigual num país com milhares de ignições diárias nos períodos mais críticos do verão. Estamos na rentrée e os fogos, para azar nosso, ocorrem na silly season. E sabemos que o outono tudo refresca, tudo esmorece, tudo acalma. Não é rentrée; é déjà vu.

Politicamente, o suposto regresso à normalidade é marcado pelos discursos graves que dificilmente saem da toada de aviso à navegação. Um registo que se tornou fastidioso, porque previsível. A inédita coligação de esquerda que sustenta o governo do Partido Socialista continua a ser de difícil digestão para PSD e CDS que não necessitavam da solenidade da rentrée para nos presentear com mais do mesmo: Catástrofe à vista! Que o Governo está esgotado, que não gera “uma grama de expectativa” no futuro; que, em suma, isto vai tudo acabar mal. Não se consegue mesmo fugir àquele inconfessável desejo de se gritar a plenos pulmões “Eu bem avisei!”. À esquerda, a tonalidade do discurso mantém-se inalterada, ancorada na esperança de que os números – e Bruxelas – ajudem a manter os alicerces da coligação, que irão ser novamente testados já na preparação do próximo Orçamento do Estado. Mas a questão de fundo é a de que há muito que vivemos em gestão corrente, na navegação à vista como forma de fazer política. É o défice e as suas cangas, é a conquista da casa decimal como meio e fim. Não há rentrée que resista a tão débil contexto. Assim, isto arrisca-se a ser uma sucessão de déjà vu.

Por: Nuno Francisco