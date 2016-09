7 Set 2016, 15:25h

Se esta aldeia mandasse António Guterres já seria secretário-geral da ONU O afeto, o respeito e o carinho podem ser unânimes? Podem! Esta aldeia às portas do Fundão mantém bem junto do coração o filho da terra que poderá vir a ser o próximo secretário-geral da Organização das Nações Unidas PERTENCER a algo maior que nós não depende do local onde nascemos, mas, sim, até onde a saudade nos conduz. É por isso que, também, nestas ruas se começou a escrever a história de António Guterres, que nasceu em Lisboa, mas sempre reconheceu a aldeia de Donas como parte fundamental do seu universo de afetos. Ainda criança, tantas vezes com um livro debaixo do braço e com a inseparável cana “da Índia” percorreu esta rua. Estamos num recanto do mundo, a passar por aquela que agora é a “sua” rua, a Rua António Guterres e prestes a entrar no coração de uma aldeia da Beira que quer ver um dos seus no grande palco do mundo. As vitórias nas três votações preliminares que decorreram na ONU, colocam, para já, António Guterres numa posição privilegiada para ser o próximo secretário-geral das Nações Unidas. Toda a reportagem na edição semanal. Por: Nuno Francisco