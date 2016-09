4 Set 2016, 21:38h

Alcains surpreende Oleiros e segue em frente na Taça de Portugal O Alcains, do distrital de Castelo Branco, protagonizou uma das surpresas da primeira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, ao derrotar por 2-0 o Oleiros, que joga no Campeonato de Portugal. Também houve outro confronto entre beirões, mas aí a superioridade foi dos mais cotados. O Sernache ganhou no terreno do Académico do Fundão (0-1). Também para a segunda ronda passou o Benfica e Castelo Branco, que goleou a Naval por 8-0. O mesmo fez o Sertanense, mas apenas por 1-0 frente ao Marinhense. Pelo caminho ficaram as equipas do distrito da Guarda, o Gouveia e o Trancoso, após derrotas com Beira Mar (0-4) e Oliveirense (0-2), respetivamente. Por: Filipe Sanches