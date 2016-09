2 Set 2016, 13:00h

Câmara da Sertã investe na manutenção de turmas sem contrato de associação A Câmara da Sertã assegurou a manutenção das quatro turmas do Instituto Vaz Serra (IVS), em Cernache do Bonjardim, Freguesia da Sertã, que perderam os contratos de associação do Estado para este ano letivo. "A Câmara da Sertã vai suportar metade dos custos com os alunos dessas quatro turmas, cerca de 200 mil euros, para que seja assegurada a sua manutenção no Instituto Vaz Serra", disse à Lusa o presidente da autarquia, destacando a "importância social, educativa e económica para Cernache e para todo o concelho" daquele estabelecimento de ensino. José Farinha Nunes (PSD) disse, ainda, que a proposta da autarquia a que preside "vai ser submetida à apreciação e votação do executivo", tendo no entanto adiantado que já foi aprovada uma revisão orçamental para o IVS no valor de 60 mil euros, para 2016. "Serão 60 mil euros em 2016 e 140 mil euros para 2017", adiantou, tendo observado que o ano letivo se prolonga pelos dois anos civis e destacado que a proposta "parte da autarquia em resultado de reuniões tidas com os responsáveis do IVS, e pela importância da escola para Cernache e para todo o concelho da Sertã". O autarca disse ainda que "o normal é que quatro turmas fiquem em 400 mil euros e a autarquia vai assegurar um máximo de 200 mil euros para todo o ano letivo. O restante valor será assumido pelo grupo que gere o IVS, que também vai fazer um esforço, e aquelas quatro turmas vão abrir mesmo sem serem subsidiadas", destacou. O despacho normativo aprovado pelo Governo a 14 de abril de 2016 visou acabar com o financiamento de alunos que frequentem o ensino privado, mesmo cooperativo, se na freguesia da sua área de residência existir ensino público. Foi o caso do Instituto Vaz Serra, em Cernache do Bonjardim, tendo a autarquia e a Assembleia Municipal da Sertã aprovado na ocasião moções contra esta medida, defendendo que "o Instituto Vaz Serra não acarreta mais despesa para o Ministério da Educação que qualquer outro estabelecimento de ensino".