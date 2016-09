2 Set 2016, 12:53h

Administração de Saúde do Centro beneficia de mais 162 camas de cuidados continuados A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) disse hoje que vai beneficiar de mais 162 camas de cuidados continuados no âmbito do alargamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), passando a perfazer um total de 2.439 camas. "No que à ARSC diz respeito, verifica-se um alargamento de mais 162 camas, o que irá perfazer um total de 2.439 camas de cuidados continuados integrados existente na região Centro", lê-se na nota enviada à agência Lusa. Segundo o despacho conjunto dos secretários de Estado do Orçamento, da Segurança Social e Adjunto e da Saúde, publicado em 17 de agosto, estas 162 camas vão ser distribuídas por 17 entidades da região Centro que asseguram a prestação de cuidados de saúde e de apoio social. A RNCCI, criada em 2006, assegura esta prestação através de unidades e equipas de cuidados dirigidas às pessoas em situação de dependência, com base numa tipologia de respostas, assente na celebração de contratos-programa entre as áreas governamentais da saúde e da segurança social com os parceiros locais especializados. O atual Governo, no seu programa para a saúde, estabeleceu como prioridade expandir e melhorar a RNCCI.