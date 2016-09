2 Set 2016, 12:50h

Sporting da Covilhã lança campanhas para melhorar estádio e construír academia O Sporting da Covilhã, da II Liga de futebol, vai iniciar duas campanhas junto dos sócios de apoio à requalificação do Estádio Santos Pinto e para a construção da Academia de formação, disse à agência Lusa João Salcedas, diretor desportivo do clube. Os pormenores ainda não estão definidos, mas a intenção é avançar com a Campanha do Azulejo a meio de setembro e semanas depois dar início à Campanha do Bloco e do Cimento, duas iniciativas com fins e contas distintas. A Campanha do Azulejo visa angariar verbas para as obras já feitas e as que faltam executar no Estádio Santos Pinto, para melhorar as condições, o conforto e o tornar num "estádio à inglesa", nas palavras do presidente, José Mendes. Neste defeso foi construída a nova bancada, suportada inteiramente pelo clube, e pretende-se demolir e reconstruir a bancada poente, quando houver condições financeiras para tal, já que José Mendes tem repetido que os trabalhos serão feitos à medida das possibilidades e sem por em causa o equilíbrio financeiro do emblema serrano. Quem quiser ajudar pode comprar um azulejo de 23 por 15 centímetros, que terá um valor mínimo a definir, e o azulejo será depois afixado no interior do estádio. "É uma forma de angariar algum dinheiro e também de homenagear os sócios, perpetuando o seu nome no estádio", salienta João Salcedas, em declarações à agência Lusa. Já a Campanha do Bloco e do Cimento prevê a doação de uma verba no valor dos blocos de construção ou dos sacos de cimento com que se pretende contribuir, para ajudar a erguer a Academia, em terrenos cedidos pela autarquia. "Se as pessoas quiserem comprar os blocos e o cimento e mandar entregar, também aceitamos", acrescenta o responsável pela formação dos "leões da serra". Falta fazer a escritura definitiva dos terrenos e o clube quer avançar quanto antes com a terraplanagem. João Salcedas conta com a generosidade e "boa vontade" dos adeptos e está convencido de que "as pessoas vão aderir e ajudar o clube".