1 Set 2016, 00:23h

Fundão quer "morder os calcanhares" aos grandes do futsal É com um discurso ambicioso que a Desportiva do Fundão encara a nova temporada na I Divisão Nacional de futsal. A equipa apresentou-se oficialmente esta quarta-feira e prometeu muito trabalho para chegar mais perto dos "papões" Sporting e Benfica. Numa cerimónia realizada no Hotel Alambique de Ouro, no Fundão, estiveram presentes jogadores, treinadores, dirigentes, patrocinadores e até o presidente da Câmara Municipal do Fundão, Paulo Fernandes, que pediu ao grupo de trabalho para "representar a cidade e a região com orgulho e prazer, mas também com grande sentido de responsabilidade". O presidente da Desportiva, Rui Quelhas, prometeu muito trabalho de todos, "com o sonho de ver a equipa a ser recebida novamente na Praça do Município com um título", embora reconheça que "é cada vez mais difícil combater os orçamentos milionários" de leões e águias. Novos equipamentos da AD Fundão para a época 2016-2017 Mas é com a certeza de que não há impossíveis que a equipa já está a treinar. O novo treinador Adil Amarante não quer ver uma diferença pontual tão grande entre os dois maiores clubes e os restantes e, por isso, quer uma equipa a trabalhar muito, a lutar muito e a ganhar muito. "Naturalmente que queremos os primeiros lugares da fase regular, para termos uma boa posição no playoff, mas até lá há outros objetivos em que queremos estar fortes, como a Taça da Liga e a Taça de Portugal", resume o técnico. O Fundão está a treinar três vezes por dia esta semana e também na próxima. Depois, faz os primeiros testes de pré-época no Torneio de Castelo Branco com Benfica, Sp. Braga e Boa Esperança (dias 10 e 11 de setembro). A partir daí os treinos passam a bi-diários. O plantel já está quase todo a trabalhar, com exceção de Yulián Diaz (no Mundial ao serviço da Colômbia) e Eskerda (só regressa do Brasil na segunda-feira). O clube procura ainda o último reforço, um pivô, que virá do estrangeiro. Toda a reportagem na próxima edição semanal. Por: Filipe Sanches