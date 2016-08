31 Ago 2016, 16:05h

Moradias quer ser candidato mas PSD prefere renovar Vereador albicastrense Paulo Moradias diz estar disponível para ir novamente à luta, mas partido quer outro candidato em Castelo Branco. Chega setembro e com ele o início do ano político com as eleições Autárquicas de 2017 no horizonte. Em Castelo Branco no PS está definido o apoio à recandidatura para um segundo mandato de Luís Correia. Já no PSD, embora os órgãos do partido refiram que nada está definido, começam a soar nomes para a candidatura que muitos consideram “ser para perder” mas que pode bem reforçar o número de vereadores na Câmara (atualmente tem dois) mas também tem os olhos postos nas freguesias onde conseguiram conquistar ao PS a junta de Tinalhas nas últimas eleições. “Quanto a uma vitória, nada nos diz que é um objetivo impossível”, diz-nos uma fonte do partido. Todo o artigo na edição semanal.