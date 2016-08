31 Ago 2016, 16:01h

Covilhã assinala os 125 anos da Linha da Beira Baixa com recriação histórica Numa viagem de oito horas para chegarem à Covilhã, onde decorreram as cerimónias oficiais, os reis dormiram em Castelo Branco. JF foi ao encontro da história destes três dias de festa e beleza da primeira visita do casal real à Beira Baixa. Decorria o ano de 1878. A 27 de março, Vaz Preto Geraldes, político beirão, faz um discurso monumental na Câmara dos Dignos Pares do Reino, questionando Fontes Pereira de Melo, Presidente do Conselho de Ministros, sobre a demora da construção do Caminho de Ferro da Beira Baixa. “É necessário desenganarmo-nos que o país não é só Lisboa, só são todas as províncias, são todos os distritos, são todas as povoações e elas reclamam constantemente a partilha dos melhoramentos a que têm direito, desenvolvimento e prosperidade que é a prosperidade política”, exigindo os mesmos princípios aplicados aos investimentos da Beira Alta e Algarve. Oito anos antes tinha sido criada lei que aprovava a construção da Linha Vale do Tejo – Beira Baixa contudo continuava a faltar o lançamento da obra. Toda a informação na edição semanal. Por: Célia Domingues