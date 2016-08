31 Ago 2016, 15:57h

Condições e salários pouco atrativos afastam médicos do Interior Bastonário da Ordem dos Médicos diz que só com remuneração condigna e reforço do financiamento do Serviço Nacional de Saúde será possível atrair médicos para trabalhar nas instituições de saúde do Interior. “Sem o reforço do financiamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS), o reconhecimento da qualificação dos médicos e remunerações condignas, todas as medidas serão meramente cosméticas”, disse ao JF o bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, a quem pedimos “a receita” para resolver a crónica dificuldade de atrair médicos para hospitais e centros de saúde do Interior. Toda a reportagem na edição semanal. Por: Lúcia Reis