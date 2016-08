Fundão (JF Diário)

31 Ago 2016, 15:54h

Câmara quer atrair novos moradores para a zona antiga Transformar lojas em T1 e T2 para levar novos moradores para o coração da cidade. Há proprietários interessados em transformar antigos espaços comerciais da zona antiga do Fundão em habitações e residências. O objetivo é atribuir-lhes novas funções para atrair novos moradores para o coração da cidade. A informação foi dada pelo presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, na sessão pública, realizada a 26 de agosto e, de acordo com o autarca, há inclusivamente incentivos para esse efeito. “Considero que se trata de uma abordagem muito correta porque a verdade é que nem todos os espaços comerciais da zona antiga do Fundão podem continuar como espaços destinados ao comércio e a outros serviços”, admitiu o autarca, considerando que a componente habitacional é “uma excelente solução”, numa cidade onde, como se sabe, “o mercado de arrendamento é bastante deficitário”. Mais informação na edição semanal. Por: Lúcia Reis

