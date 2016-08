31 Ago 2016, 15:41h

O que pode ver nos próximos dias na região COMÉDIA As Mentiras que os Homens Contam, para ver no dia 10 de setembro, às 21 e 30 no Centro Cultural de ALCAINS. O espetáculo fala da história de um casal num meio social comum para a maioria das pessoas, com amigos “sacanas”, algumas amantes, onde as personagens se colocam em situações embaraçosas por mentiras inocentes. Mas serão todos incorrigíveis mentirosos ou simples inventores de histórias? O bilhete custa 10 euros. MÚSICA Sons à Sexta regressa à Moagem, no FUNDÃO, no dia 2 de setembro, às 22 horas, com Old Jerusalem. Bilhete custa 5 euros. Organização da Câmara do Fundão. Em parceria com a Antena 3, o SONS À SEXTA apresenta as bandas mais tocadas e em destaque no atual panorama musical português. Com uma programação diversificada e para todos os gostos, pretende-se a divulgação, o convívio entre o público e a celebração da música. Bilhete custa 5 euros. O Quarteto Francisco de Goya vai dar uma conferência-concerto no próximo dia 3 de setembro (sábado), na Sé Catedral de IDANHA-A-VELHA, pelas 21 e 30, com entrada gratuita. O Quarteto Francisco de Goya é uma formação especializada na interpretação histórica dos repertórios clássico e romântico para quarteto de cordas. EXPOSIÇÕES Pode ver até 4 de setembro, na galeria de exposições Tinturaria na COVILHÃ a exposição Vimes e Bambus de Fernando Nelas Pereira. A Sala da Nora, no Cine-Teatro Avenida de CASTELO BRANCO, recebe a exposição “Os despojos do Dia”, de Rui Dias Monteiro. Este é um trabalho que reúne fotografia e poesia, realizado na Ilha de São Vicente em Cabo Verde. A inauguração é no próximo dia 03 de setembro pelas 17 horas e a exposição estará patente, de terça-feira a domingo, das 14 às 19 horas até ao próximo dia 25 de Setembro. A entrada é gratuita. ESTÁ patente até final do mês, no Museu Judaico de BELMONTE, a exposição de pintura “Energia em Colorido” (Energy In Colored) de Sara de Neyman. A mostra insere-se num conjunto de iniciativas que pretendem desenvolver-se no Museu Judaico valorizando e divulgando temas, artistas e celebrações judaicas ou de cariz judaico. O Centro Ciência Viva da Floresta de PROENÇA-A-NOVA recebe até 30 de outubro “Insetos em Ordem”, uma exposição científica para todos os públicos sobre a biodiversidade de insetos comuns de fauna ibérica e europeia que inclui exemplares de uma coleção biológica pertencentes a mais de 50 espécies de insetos, referentes a 14 ordens. INICIATIVAS No dia 9 de setembro é lançada a obra “ A Covilhã no Tempo do Infante D. Henrique”, no salão Nobre da Câmara da COVILHÃ, pelas 18 horas. O livro será apresentado por Manuela Mendonça, também autora do prefácio. A iniciativa será antecedida de uma palestra que começará às 17 horas, no mesmo local, intitulada “ Vivências da Vila intramuros de Tomar- narração do muro do laranjal do convento de Cristo”, da autoria de Ana Carvalho Dias, antiga directora do Convento de Cristo. O PARKURBIS – Parque de Ciência e Tecnologia da COVILHÃ realiza entre os dias 6 e 9 de setembro, a 3.º edição do Parkurbis to Kids- Aprende Ciência no Verão. Pretende proporcionar às crianças a aquisição de conhecimentos básicos que as tornem capazes de compreender questões científicas e tecnológicas. O evento é gratuito, aberto à participação da comunidade, mas sujeito a inscrição prévia através do telefone 275 957 000. A Feira Delícias do Campo, que conta este ano a sua 7.ª edição irá decorrer nos próximos dias 2, 3 e 4 de setembro de 2016. A Feira decorrerá uma vez mais na zona ex-libris da aldeia de SOBRAL DO CAMPO, em Santa Cruz, zona aprazível que não deixa de ser um cartão de convite desta localidade. A Feira tem como objetivo divulgar e promover os produtos locais da aldeia de Sobral do Campo, como os queijos, enchidos, mel, azeite, pão e bolos, bem como diversos produtos da Beira Baixa e o próprio artesanato local. No dia 10 de setembro e integrado no programa de comemorações dos 830 anos da atribuição do Foral da Covilhã por D. Sancho I, em 1186, terá lugar um espectáculo de videomapping, novo circo e teatro de luz e fogo, na Praça do Município, da COVILHÃ pelas 21e 30 horas. Neste evento concebido e realizado pelo grupo Artelier?, é proposta ao espectador uma viagem pelos últimos 830 anos de história da Covilhã. CINEMAS COVILHÃ Serra Shopping A Vida Secreta dos Nossos Bichos Sessão às 13:50, 15:50, 17:50, 19:50 na sala 1. Cartas de guerra Sessão às 21:50 e 00:10 (sexta e sábado), na sala 1. Ben Hur Sessão às 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 e 00:00 (sexta e sábado), na sala 2. Star Trek: além do Universo Sessão às 14:30, 19:10, 21:40 e 00:15 (sexta e sábado), na sala 3. A lenda do Dragão Sessão às 17:00 na sala 3. Esquadrão Suicida Sessão às 16:20, 21:20 na sala 4. Refrigerantes e Canções de Amor Sessão às 14:10, 18:30, 23:50 (sexta e sábado), na sala 4. GUARDA Cineplace La Vie Ben Hur Sessão às 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 e 00:00 (sexta e sábado), na sala 1. Star Trek: além do Universo Sessão às 13:50, 18:50 e 23:50 (sexta e sábado), na sala 2. Esquadrão Suicida Sessão às 16:20; 21:20 na sala 2. A Vida Secreta dos Nossos Bichos Sessão às 13:40, 15:40, 17:40, 19:40 na sala 3. Os Traficantes Sessão às 21:40 e 00:05 na sala 3. A Idade do Gelo Sessão às 12:50 na sala 4. Mechanic: assassino profissional Sessão às 15:00, 17:10, 19:20, 21:30 e 23:40 (sexta e sábado) na sala 4. CASTELO BRANCO CineBox A Vida Secreta dos Nossos Bichos Sessão às 11:00; 14:10, 16:40, 19:10 na sala 1. Mechanic: assassino profissional Sessão às 21:45 e 00:15 (sexta e sábado) na sala 1. Ben Hur Sessão às 13:50, 16:20, 18:50, 21:35 e 00:15 (sexta e sábado), na sala 2. Dofus Sessão às 11:00 (domingo), 14:00, 16:30, 19:00, na sala 3 Star Trek: além do Universo Sessão às 21:45 e 00:15 na sala 3. Curtas de Vila do Conde No dia 06 de setembro, pelas 21 e 30, o Cine-Teatro Avenida recebe as “Curtas de Vila do Conde”, com entrada gratuita.