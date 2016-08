30 Ago 2016, 21:24h

Futsal do Fundão começa campeonato em Belém A deslocação ao Restelo, para defrontar o Belenenses, assinala o início do campeonato da I Divisão Nacional de futsal para a Desportiva do Fundão, de acordo com o sorteio realizado esta terça-feia em Lisboa. A partida terá lugar no dia 9 de outubro. Uma semana depois, os fundanenses recebem a Quinta dos Lombos. Na sexta ronda recebem o Benfica e na oitava visita o Sporting. Por: Filipe Sanches