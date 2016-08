Sociedade (JF Diário)

30 Ago 2016, 12:07h

Família da aviação reúne-se na Senhora do Loreto Cumpriu-se mais uma vez a tradição. A família da aviação rumou até Alcafozes, no concelho de Idanha-a-Nova, para quatro dias de festa em honra de Nossa Senhora do Loreto, padroeira universal da aviação. O ponto de encontro foi o Santuário de Nossa Senhora do Loreto, para onde confluíram devotos e profissionais da aviação civil e militar, entre sexta e segunda-feira, 29 de agosto. Foi mais um ano em que estiveram representadas a Força Aérea, companhias aéreas, aeroclubes, associações e sindicatos de pilotos, pessoal de voo e tripulantes de cabine. Depois de um fim de semana repleto de animação, com destaque para a atuação da banda GNR, na manhã de segunda-feira o Santuário encheu-se de devotos para a tradicional missa campal. A cerimónia foi celebrada pelo padre Adelino Lourenço, com guarda de honra e terno de clarins da Força Aérea Portuguesa e acompanhamento pelo grupo coral dos tripulantes da TAP. Seguiu-se uma bonita procissão sobrevoada por uma esquadrilha de F-16 da Força Aérea Portuguesa e aeronaves do Aeroclube de Castelo Branco, com largada de pétalas sobre o andor. Os festejos foram organizados pela Comissão de Festas de Nossa Senhora do Loreto, com a colaboração da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova e da União de Freguesias de Idanha-a-Nova e Alcafozes, entre outras entidades. Tempo de leitura: 1 m Votar: 1

2

3

4

5 Obrigado pelo voto Resultado: 5 Votos 15 Votos Diga o que pensa sobre esta notícia. O seu comentário será publicado online após aprovação da redacção. Gostei Concordo Sem Opiniao ... Muito Pouco Nao Gostei Indiferente Sem Opiniao ... Plenamente Parcialmente Discordo Indiferente Comentários Nome Email Código de Verificação Insira os algarismos da figura