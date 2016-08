30 Ago 2016, 11:57h

Escuteiros de Leiria combateram isolamento em Oleiros Esteve no concelho de Oleiros na passada semana, um grupo de Escuteiros de Leiria com um projeto que pretende lutar contra o isolamento e o abandono de aldeias do interior. Batizaram de Rafiki - Relembrar, Animar, Fraternidade, Integrar, "Kompanheirismo", Interior - o projeto que os trouxe às localidades de Roda de Cima e Roda de Baixo e que já os levou a outras aldeias do nosso País. Rafiki, consiste em apoiar populações isoladas, cuja faixa etária é bastante avançada e que tem diferentes necessidades. Este projeto surgiu no âmbito dos "Mensageiros da Paz", uma rede mundial escutista para o serviço comunitário e a relação entre a humanidade e o meio envolvente. Por cá, recuperaram a Escola Primária da Freguesia de Roda, pintaram as Almas da freguesia, varreram as principais ruas de acesso entre outras pequenas ajudas que foram detetando no terreno. Os escuteiros procuraram também interagir com a comunidade, acompanhando idosos que vivem sozinhos, através de música, de atividades lúdicas ou simplesmente de uma palavra amiga que levaram às suas casas. Como os próprios descrevem, "temos como principal objetivo proporcionar momentos de alegria e animação às populações de zonas mais isoladas do país, contribuindo assim para o combate ao isolamento social". O grupo esteve durante 7 dias em Oleiros mas já passou também pela zona de Bragança e pretende continuar a levar este projeto a outras zonas rurais. A iniciativa decorreu com o apoio da Junta de Freguesia do Sobral e do Município de Oleiros que forneceu os materiais para as intervenções feitas assim como a estadia.