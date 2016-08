30 Ago 2016, 11:08h



12º TeatroAgosto bateu recorde de público

A edição de 2016 do TeatroAgosto registou a maior afluência de público de sempre. 4185 pessoas assistiram aos 17 espectáculos apresentados no festival durante 10 dias, perfazendo uma média de 246 espectadores/espectáculo.

O Festival decorreu entre 19 e 28 de Agosto no Fundão, com extensões a Castelo Branco, Alcaide, Silvares e uma parceria com a festa de rua SangriAgosto onde foram apresentados os espectáculos do IV Ciclo de Teatro e Animação na Rua.

Ao longo dos dez dias de festival, o público pôde votar no seu espectáculo preferido, tendo escolhido “The Best of Bassi” para Prémio do Público 2016. Um espectáculo com Leo Bassi a apresentar uma compilação dos melhores momentos das suas criações, com a provocação como arma de sobrevivência politica onde o grande bufão, com um trabalho pessoal e íntimo, faz do riso uma arma pacífica para a mudança.

A presença de Leo Bassi foi marcante para o TeatroAgosto, pois para além do espectáculo dirigiu uma Master Class com vinte alunos vindos de várias companhias de teatro de Portugal e Áustria, e participou activamente na Marcha dos Andadores que este ano se juntou à luta do bufão italiano pela alteração do artº 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, apelando ao direito de rir e de fazer rir.

Participaram ainda nesta edição, para além da ESTE – Estação Teatral que organiza o festival, Zé Mágico, Nariz de Cogumelo, António Santos e as EstátuasAgosto, Teatro Só, Cão à Chuva, Trio Dogmático, Maracangalha, Malier Teatro e Casear.