30 Ago 2016, 11:02h

Iniciativa da Associação de Municipios da Cova da Beira

Concurso para a aquisição de sistemas solares Térmicos A Associação de Municípios da Cova da Beira lança hoje o concurso para a aquisição de 17 sistemas solares Térmicos com sistema de apoio do tipo de bomba de calor, este projeto, resulta da aprovação de uma candidatura da AMCB pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos com 80% de comparticipação, traduzindo-se num investimento total no valor de 180,000€. A aquisição destes equipamentos, visa a substituição de termoacumuladores elétricos por sistemas solares térmicos equipados com um sistema de apoio do tipo bomba de calor, onde a poupança será visível especialmente na fatura da Luz. ''Queremos que os nossos Municípios se libertem destas despesas, e consequentemente, tenham mais verbas para aplicar e apoiar os seus Munícipes’’. (José Manuel Biscaia) Estão já abrangidos nesta intervenção os Municípios de Belmonte, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel, Sabugal e Trancoso, num total de 16 edifícios, entre eles, estádios de futebol, centros escolares, jardins-de-infância, pavilhões Municipais, entre outros, tendo sido os projetos executados pela ENERAREA – Agencia Regional de Energia e Ambiente do Interior, em parceria com todos os Municípios da área de atuação da AMCB. Após a implementação destes equipamentos solares prevê-se uma capacidade de acumulação total de 12000L, com uma produção de calor na ordem dos 358.000 Btu.