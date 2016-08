30 Ago 2016, 10:53h

Começar mais cedo para ‘fugir’ à chuva

Festival da Cherovia na zona histórica da Covilhã Conforme o Jornal do Fundão antecipou, a nona edição do Festival da Cherovia vai decorrer mais cedo do que vinha sendo habitual nos anos anteriores, passando da primeira quinzena de outubro para a última semana de setembro – 22 a 25, para que o certame seja realizado ainda em tempo quente. Toda a reportagem na edição semanal.