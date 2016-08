29 Ago 2016, 12:33h

Instituto Politécnico tem candidaturas abertas para mestrados O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) tem a decorrer, até ao dia 16 de setembro, a segunda fase das candidaturas ao concurso de acesso aos mestrados para o ano letivo de 2016/2017. Segundo o IPG, podem candidatar-se ao acesso aos ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre, os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal; os titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um primeiro ciclo de estudos organizado, de acordo com os princípios do Processo de Bolonha, por um Estado aderente a este Processo; os titulares de um grau académico superior estrangeiro, que seja reconhecido, como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado, pelo órgão técnico-científico estatutariamente competente; e os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido, como atestando a capacidade para realização deste ciclo de estudos, pelo órgão técnico-científico estatutariamente competente. Os interessados podem obter mais informações em http://www.ipg.pt/mestrados/candidatura.