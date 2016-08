Desporto (JF Diário)

28 Ago 2016, 21:51h

Benfica C. Branco e Sertanense na frente Três equipas seguem na frente da Série E do Campeonato de Portugal, só com vitórias. E duas delas são da Beira Interior: o Benfica e Castelo Branco e o Sertanense. Os albicastrenses derrotaram o Carapinheirense por 3-0, enquanto o conjunto da Sertã goleou o Sp. Ideal por 5-1. Quem também venceu foi o Sernache, em casa, frente à Naval (2-0). Na mesma série, o Oleiros esteve a ganhar em Fátima (outro dos líderes), mas acabou por perder 3-2. Na Série D, o Gouveia aproveitou o fator casa para bater o Nogueirense por 1-0. Por: Filipe Sanches

