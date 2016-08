28 Ago 2016, 21:45h

Sp. Covilhã sofre mais uma derrota no Algarve O Sporting da Covilhã não conseguiu evitar mais uma derrota (a quarta) na edição deste ano da II Liga, este domingo, em mais uma longa deslocação a Portimão (2-1), onde mora o líder da prova. Os serranos apresentaram algumas novidades no "onze", com destaque para a estreia absoluta do avançado Bokila, e no primeiro tempo até tiveram mais oportunidades do que os algarvios, mas revelaram falta de pontaria. Após o intervalo, o cenário parecia semelhante, mas o Portimonense, num ápice, fez dois golos que não justificava e quase arrumou o assunto. Ponde ainda reduziu para os serranos, mas o conjunto de Portimão soube segurar o triunfo, tendo ainda desperdiçado um penálti. O Sp. Covilhã ocupa o último lugar, apenas com um ponto (tal como o Olhanense). Toda a informação na edição semanal. Por: Filipe Sanches