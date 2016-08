25 Ago 2016, 11:57h

Gabriel Macchi vai aos Paraolímpicos Inicialmente não convocado para os Paraolímpicos 2016 a realizar no Rio de Janeiro, um dos melhores maratonistas portugueses da atualidade, Gabriel Macchi (do GCA Donas), foi agora chamado para participar nos Jogos depois de os atletas Russos terem sido impedidos de participar na competição e isso ter alargado o lote de atletas para representar Portugal. "O Comité Olímpico Internacional excluiu a Rússia dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, fato que levou à reabertura de quotas de participação na competição, o que permite ao Atletismo português ter 17 atletas no maior evento de desporto adaptado do planeta", pode-se ler num comunicado da Federação Portuguesa de Atletismo. Na opinião do GCA Donas esta situação levou "à correção da não convocatória inicial do melhor maratonista português da atualidade, o atleta Gabriel Macchi". Assim sendo o atleta Gabriel Macchi e o seus guias Martim Nunes e Jorge Rodrigues foram convocados para a Maratona, prova inserida nos Jogos Paraolímpicos 2016, que se realiza no dia 18 de Setembro pelas 09H00 (hora local) e 13H00 (hora portuguesa), no Rio de Janeiro (Brasil).