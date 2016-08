24 Ago 2016, 23:36h

Jovens "bês" do Braga vieram à Covilhã dar uma lição O Sp. Covilhã vai de mal a pior na II Liga e esta quarta-feira foi completamente vulgarizado, em casa, pela jovem formação do Sp. Braga B, que não só ganhou o encontro (1-3), como deu uma verdadeira lição de futebol aos serranos. A equipa de Filipe Gouveia está irreconhecível, depois de uma pré-época que prometia muito e após uma boa vitória na Vila das Aves, na primeira eliminatória da Taça da Liga. Depois disso foi sempre a descer, até à exibição paupérrima desta tarde frente aos bracarenses. Curiosamente, a primeira grande oportunidade até foi do Covilhã. Após uma "oferta" da defesa contrária, Ponde isolou-se e atirou ao poste. Minutos depois, Leandro abria o marcador para os minhotos, com um grande golo de fora da área, e nunca mais se viu um Covilhã competente. A turma serrana acumulou erros atrás de erros, o treinador foi obrigado a fazer duas substituições ao intervalo, mas de pouco valeram, pois a equipa limitiu-se a dar chutões para a frente. Apenas num lance se viu algo de positivo, com o cabeceamento de Harramiz a dar o golo de honra. "A perder e com o atual estado do relvado, entendi que a solução era jogar direto, para ganharmos a primeira ou a segunda bola, mas foi difícil acertarmos", reconheceu Filipe Gouveia, no final da partida, assumindo "a total responsabilidade do que está a acontecer". O Covilhã está na antepenúltima posição, na zona de descida. Tem a terceira pior defesa com seis golos sofridos e um dos piores ataques com dois golos marcados (mais fraco só o Leixões, com um golo apontado, mas com menos um jogo). Apesar de tudo, Filipe Gouveia acredita na equipa. "Fui eu que escolhi o plantel, que escolhi os jogadores. Acredito muito no meu trabalho, no trabalho deles. Às vezes sente-se má onda, mas aqui isso não sucede. Os atletas são amigos, têm bom espírito e por isso acredito que vamos fazer coisas boas no futuro, começando já no domingo em Portimão". FICHA Jogo no Estádio José Santos Pinto. Sporting da Covilhã - Sporting de Braga B, 1-3. Ao intervalo: 0-1. Marcadores: 0-1, Leandro, 24' 0-2, Ogana, 78' 0-3, Loum, 83' 1-3, Harramiz, 85' Sporting da Covilhã Hugo Marques, Luís Pinto, Gilberto (Diarra, 62), Joel, Ponde, Prince (Eder, 46), Mike, Harramiz, Zarabi, Soares e Chaby (Djikiné, 46). (Suplentes: Igor, Zé Pedro, Djikiné, Eder, Pintasilgo, Diarra e Diogo Gaspar). Treinador: Filipe Gouveia. Sporting de Braga B Tiago Sá, Bruno Wilson, Artur Jorge, Joca, Simão, Thales, Piqueti (Ogana, 76), Didi, Xeka, Gamboa (Edelino Ié, 46) e Leandro (Loum, 62). (Suplentes: Ogana, Loum, Edelino Ié, Trincão, Jordão, Xadas e Tiago Pereira). Treinador: Abel Ferreira. Árbitro: Anthony Rodrigues (AF Madeira). Ação disciplinar: Cartão amarelo para Joel (11), Gamboa (16), Zarabi (47), Joca (49), Wilson (53) e Simão (55). Por: Filipe Sanches