24 Ago 2016, 15:50h

O que pode ver nos próximos dias na região O PARKURBIS – Parque de Ciência e Tecnologia da COVILHÃ realiza entre os dias 6 e 9 de setembro, a 3º edição do Parkurbis to Kids- Aprende Ciência no Verão. Pretende proporcionar às crianças a aquisição de conhecimentos básicos que as tornem capazes de compreender questões científicas e tecnológicas, para tal as crianças vão poder realizar e acompanhar várias experiências sob orientação de uma monitora especializada. O evento é gratuito, aberto à participação da comunidade, mas sujeito a inscrição prévia através do telefone 275 957 000. MÚSICA Sons à Sexta regressa à Moagem, no FUNDÃO, no dia 2 de setembro, às 22 horas, com Old Jerusalem. Bilhete custa 5 euros. Organização da Câmara do Fundão. Em parceria com a Antena 3, o SONS À SEXTA apresenta as bandas mais tocadas e em destaque no atual panorama musical português. Com uma programação diversificada e para todos os gostos, pretende-se a divulgação, o convívio entre o público e a celebração da música. Bilhete custa 5 euros. TEATRO O Teatro das Beiras termina a digressão com a peça “Loa, xácara e bugiganga”, de Calderón de la Barca, com as seguintes apresentaçõe: 26 de agosto, às 21 e 30, em FAMALICÃO da SERRA (Anfiteatro ao ar livre); 27 de agosto, 21 e 30, em UNHAIS da SERRA (Canto Silvestre Gaudêncio); 31 de agosto, às 21e 30, em BELMONTE (Praça das Artes). DANÇA Ana González y su gente - Flamenco, no dia 27 de agosto às 21 e 45, no Anfiteatro do Museu Cargaleiro, em CASTELO BRANCO, no âmbito do Festival Sete Sóis e Sete Luas. O Flamenco não é apenas uma dança, mas uma cultura em que se misturam os fragmentos das culturas do Mediterrâneo. Esses fragmentos recompõem-se no espetáculo de Ana González, dançarina de Cádiz da nova geração capaz de contaminar o flamenco puro com as tendências contemporâneas: com uma viagem às raízes do Flamenco andaluz, Ana González leva para o palco todo o calor e a paixão desta dança numa harmonia perfeita entre tradição e modernidade. Entrada livre. EXPOSIÇÕES Pode ver até 4 de setembro, na galeria de exposições Tinturaria na COVILHÃ a exposição Vimes e Bambus de Fernando Nelas Pereira. ESTÁ patente até final do mês, no Museu Judaico de BELMONTE, a exposição de pintura “Energia em Colorido” (Energy In Colored) de Sara de Neyman. A mostra insere-se num conjunto de iniciativas que pretendem desenvolver-se no Museu Judaico valorizando e divulgando temas, artistas e celebrações judaicas ou de cariz judaico. Sara de Neyman tem raíz judaica e vem do norte da Europa. Viveu sucessivamente na Alemanha, Dinamarca, Inglaterra e França. Nestes países seguiu uma dupla atividade de contadora de histórias e de pintora. Sara de Neyman, que segue a linha de outros artistas como Itten ou van Doesburg, privilegia a luz e a cor nos seus trabalhos. Tem realizado exposições em diversos países, especialmente em França, na Alemanha e na Suíça. O Centro Ciência Viva da Floresta de PROENÇA-A-NOVA recebe até 30 de outubro “Insetos em Ordem”, uma exposição científica para todos os públicos sobre a biodiversidade de insetos comuns de fauna ibérica e europeia que inclui exemplares de uma coleção biológica pertencentes a mais de 50 espécies de insetos, referentes a 14 ordens. INICIATIVAS No dia 9 de setembro é lançada a obra “ A Covilhã no Tempo do Infante D. Henrique”, no salão Nobre da Câmara da COVILHÃ, pelas 18 horas. O livro será apresentado por Manuela Mendonça, também autora do prefácio. No dia 9 de setembro é lançada a obra " A Covilhã no Tempo do Infante D. Henrique", no salão Nobre da Câmara da COVILHÃ, pelas 18 horas. O livro será apresentado por Manuela Mendonça, também autora do prefácio. A iniciativa será antecedida de uma palestra que começará às 17 horas, no mesmo local, intitulada " Vivências da Vila intramuros de Tomar- narração do muro do laranjal do convento de Cristo", da autoria de Ana Carvalho Dias, antiga directora do Convento de Cristo.. No dia 10 de Setembro e integrado no programa de comemorações dos 830 anos da atribuição do Foral da Covilhã por D. Sancho I, em 1186, terá lugar um espectáculo de videomapping, novo circo e teatro de luz e fogo, na Praça do Município, da COVILHÃ pelas 21e 30 horas. Neste evento concebido e realizado pelo grupo Artelier?, é proposta ao espectador uma viagem pelos últimos 830 anos de história da Covilhã. CINEMAS COVILHÃ Serra Shopping A Vida Secreta dos Nossos Bichos Sessão às 13:50, 15:50, 17:50, 19:50 na sala 1. Jason Bourne Sessão às 21:50 e 00:20 (sexta e sábado), na sala 1. Star Trek: além do Universo Sessão às 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 e 00:00 (sexta e sábado), na sala 2. A lenda do Dragão Sessão às 14:30 na sala 3. Mas que família é esta? Sessão às 16:40 na sala 3. Esquadrão Suicida Sessão às 18:50, 21:20 e 23:50 (sexta e sábado), na sala 3. Idade do Gelo: O big bang Sessão às 13:00 na sala 4. Refrigerantes e Canções de Amor Sessão às 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 e 00:10 (sexta e sábado), na sala 4. GUARDA Cineplace La Vie Star Trek: além do Universo Sessão às 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 e 00:00 (sexta e sábado), na sala 1. A Idade do Gelo Sessão às 14:30 na sala 2. A lenda do dragão Sessão às 16:40 na sala 2. Os Traficantes Sessão às 18:50 na sala 2. Esquadrão Suicida Sessão às 21:20 e 23:50 (sexta e sábado) na sala 2. A Vida Secreta dos Nossos Bichos Sessão às 13:40, 15:40, 17:40, 19:40 na sala 3. Jason Bourne Sessão às 21:50 e às 00:20 na sala 3. Mechanic: assassino profissional Sessão às 13:00, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40 e 00:10 (sexta e sábado) na sala 4. CASTELO BRANCO CineBox A Vida Secreta dos Nossos Bichos Sessão às 11:00; 14:10, 16:20, 18:50 na sala 1. Star Trek: além do Universo Sessão às 14:00, 16:30, 19:00, 21:30 e 00:15 (sexta e sábado), na sala 1 e 2. Os Traficantes Sessão às 21:45 e 00:15 na sala 2. A lenda do dragão Sessão às 11:00 (domingo) na sala 2. Mechanic: assassino profissional Sessão às 14:00, 16:40, 19:10, 21:40 e 00:10 (sexta e sábado) na sala 3. PINHEL Cineteatro S. Luís Esquadrão Suicida Sessão dia 26 às 21:30 e dia 28 às 21:30.