Política (JF Diário)

24 Ago 2016, 15:46h

Vem aí novo "duelo" entre Dias Rocha e Amândio Melo As eleições autárquicas de 2017 já mexem e tudo indica que os “eternos” candidatos voltam a lutar 12 anos depois. O assunto era tabu e circulava apenas nos bastidores da política concelhia, em surdina. Mas no último fim de semana, numa aparição pública de ambos, ficou-se a perceber que em 2017 poderá mesmo haver novo “duelo” autárquico entre António Dias Rocha, atual presidente da Câmara de Belmonte, e Amândio Melo, o antecessor. A história comum dos políticos tem muitos anos. Quando foi presidente de Câmara pela primeira vez, entre 1994 e 2000, pelo PSD, António Dias Rocha tinha como braço direito Amândio Melo, entregando-lhe mesmo a liderança da autarquia quando decidiu assumir funções na administração da empresa Águas do Zêzere e Côa. Toda a informação na edição semanal. Por: Filipe Sanches

