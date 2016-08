24 Ago 2016, 15:43h



Adega da Covilhã à espera do apoio da banca

O presidente da direção da Adega da Covilhã (ACC), Matos Soares, desmente rumores que a cooperativa esteja na iminência de fechar as portas mas admite que o futuro da instituição e particularmente da campanha vitivinícola deste ano dependem das negociações em curso com a Banca tendentes à aprovação de um plano de viabilização financeira.

“Neste momento não podemos dizer o que vamos fazer porque ainda não temos uma resposta formal de um dos três Bancos com quem estamos em negociações e que são os principais credores”, adiantou em declarações exclusivas ao JF. “Se a resposta da Banca for positiva, talvez ainda se possa fazer alguma coisa por esta campanha, caso contrário tomaremos as posições” que poderiam passar, em última instância, por um processo de insolvência e que os responsáveis querem a todo o custo evitar.

“A Adega já é da Banca, ou eles viabilizam ou então que resolvam”, afirmou Matos Soares que lamenta as dificuldades da histórica adega covilhanense que se debate com a falta de crédito e uma dívida de cerca de dois milhões de euros que se arrasta há muitos anos. “O problema é antigo, herdamos essa dívida e já pagamos mais de 750 mil euros de juros”, lembra Matos Soares que considera a situação da ACC “igual ao que se passa com a maioria das adegas cooperativas do País”. O responsável prefere não antecipar acontecimentos mas sempre foi dizendo que a ACC “neste momento tem todas as condições mas sem dinheiro para comprar as uvas não se pode trabalhar”.

Com uma dezena de trabalhadores (já foram 15), a ACC já no ano transato, por falta de liquidez, não pode comprar as uvas dos associados a quem deve, de resto, bastante dinheiro mas que segundo o titular da direção os valores são inferiores a 700 mil euros.

Por: Romão Vieira