24 Ago 2016, 15:42h

O Mundo da aviação na Senhora do Loreto Os profissionais da aviação militar e civil reúnem-se anualmente na romaria da Senhora do Loreto, em Alcafozes. É assim desde 1956. No dia 29 de agosto, 35 entidades do mundo da aviação voltam a reunir-se na capela do monte A 29 de agosto, todos os caminhos vão dar à pequena localidade de Alcafozes, em Idanha-a-Nova. Nessa manhã, dois F-16 da Força Aérea Portuguesa vão cruzar o recinto de festas do santuário onde se encontra um avião T. 37c, oferecido pelas Forças Armadas, pertencente à Patrulha Acrobática dos Asas de Portugal. Em terra, estará a passar a procissão com a imagem da Senhora do Loreto. Todos os anos é assim. A devoção à padroeira principal e universal da aviação traz centenas de pessoas à pequena aldeia de pouco mais de 200 pessoas. Uma publicação da Associação de Tripulantes de Cabine refere que em 1758 é confirmada a existência desta capela em perfeito estado de conservação. Esta foi a resposta na resposta do padre Vicente (Templário) ao inquérito mandado fazer pelo Marquês de Pombal, para avaliação dos hipotéticos estragos provocados pelo terramoto de 1755. Mais informação na edição semanal. Por: Célia Domingues